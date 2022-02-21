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Сегодня, 18:35

Российская фигуристка Щербакова подвела итоги Олимпиады

Дмитрий Кузнецов
,  
Владимир Пушкарев

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова оценила проведение Олимпиады в Пекине и уровень организации Игр.

— Я хотела бы поблагодарить организационный комитет Пекина. Два последних года были тяжелыми для спортсменов. Очень многие соревнования были отменены из-за коронавируса. Но мы здесь увидели, что Пекин преодолел все сложности и провел зимнюю Олимпиаду гладко. Это действительно потрясающе, — приводит слова фигуристки официальная газета Олимпийских игр Olympian.

Мнение Щербаковой приводится на втором развороте газеты наряду с Томасом Бахом и другими функционерами. Щербакова — единственная спортсменка в списке.

17 февраля Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. Ее соотечественница Александра Трусова расположилась на втором месте с 251,73 балла

Олимпиада
Анна Щербакова
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