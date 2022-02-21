Российская фигуристка Щербакова подвела итоги Олимпиады

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова оценила проведение Олимпиады в Пекине и уровень организации Игр.

— Я хотела бы поблагодарить организационный комитет Пекина. Два последних года были тяжелыми для спортсменов. Очень многие соревнования были отменены из-за коронавируса. Но мы здесь увидели, что Пекин преодолел все сложности и провел зимнюю Олимпиаду гладко. Это действительно потрясающе, — приводит слова фигуристки официальная газета Олимпийских игр Olympian.

Мнение Щербаковой приводится на втором развороте газеты наряду с Томасом Бахом и другими функционерами. Щербакова — единственная спортсменка в списке.

17 февраля Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. Ее соотечественница Александра Трусова расположилась на втором месте с 251,73 балла