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Сегодня, 17:24

Матыцин прокомментировал слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой

Иван Шитик
Корреспондент

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что отношение спортсменов и тренера Этери Тутберидзе, подготовившей несколько олимпийских чемпионов, не следует обсуждать в публичном пространстве.

— Не могу не спросить про фигурное катание и эту ситуацию с Камилой Валиевой, которая до сих пор в процессе. И командных золотых медалей у нас до сих пор нет. Что нам делать дальше?

— Задача сейчас — максимально дать понять, что она является важным членом нашей команды. Камила — выдающаяся спортсменка, надеюсь, что она еще завоюет олимпийские медали.

Здесь два очень важных момента. Первый — судьба Камилы, ее участие в Олимпийских играх и дальнейшее спортивное будущее. Она, конечно, прошла тяжелейшие испытания, максимально все ее поддерживали и поддерживают. Почти каждый день с ней говорил, и очень чувствуется, как она повзрослела за эти дни. Будем надеяться, что это не сломило, а закалило, что она не собирается останавливаться и продолжит карьеру, — цитирует Матыцина ТАСС.

— Томас Бах сказал о холодном окружении, которое встретило наших спортсменок — Валиеву и Трусову. Каково ваше отношение к этой реплике?

— Каждый человек, безусловно, имеет право на личное мнение, тем более олимпийский чемпион. Но это заявление главы Международного олимпийского комитета на Олимпийских играх, тем более мы понимаем, какая была атмосфера до этого, какие были сложности при подготовке у Камилы и тренеров. Такие оценки не добавляют позитивного имиджа. Александр Жулин написал открытое письмо, в котором говорит, что оценка тренерского штаба Этери Георгиевны заключается в том, что она подготовила несколько олимпийских чемпионов, я хотел бы обратить на это внимание.

На этих Олимпийских играх команда более чем достойно выступила при ее огромном участии и вкладе. Методы работы у тренеров, конечно, могут быть кем-то обсуждаемы, но, наверное, это надо делать не так публично и точно не в тот момент, когда спортсмен и ее тренерский штаб находятся в таком состоянии. Знаете, это как практически личная жизнь — история «тренер — спортсмен». И в этом случае, считаю, нужно быть более корректным, уважительно относиться и не давать таких скоропалительных оценок. Это тема очень серьезная, ведь спортсмены испытывают колоссальнейшие нагрузки, тем более в таком возрасте.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил журналистам, что был неприятно удивлен тем, как холодно окружение Валиевой встретило спортсменку после неудачного проката в произвольной программе на Играх в Пекине.

Источник: https://tass.ru/interviews/13782873
Олимпиада
Камила Валиева
Олег Матыцин
Томас Бах
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