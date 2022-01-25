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Сегодня, 15:23

Горшков: «Не важно, кто принимал решение по Коляде, если оно основывалось на положительном тесте»

Президент ФФККР объяснил замену Коляды на Семененко на Олимпиаду
Артем Бухаев
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Екатерина Звенигородская
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение о замене в составе сборной на Олимпиаду Михаила Коляды на Евгения Семененко.

Как сообщает ФФККР, Коляда сдал положительный тест на коронавирус.

«Не важно, кто принимал решение по Коляде, ОКР или Федерация. Оно принималось на основании положительного теста Михаила. Абсолютно понятная схема. Выяснять, кто здесь принимал решение, как-то странно. Официальная причина замены изложена на сайте ФФККР. Почитайте, там все написано. Это полный ответ», — сказал горшков «СЭ».

В состав мужской сборной России на Игры в Пекине также попали Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Евгений Семененко
Михаил Коляда
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