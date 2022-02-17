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Сегодня, 07:12

Президент МОК Бах обсудил с представителями сборной США отмену церемонии награждения из-за дела Валиевой

Президент МОК Бах пообщался с представителями сборной США по поводу отмены церемонии награждения из-за дела Валиевой
Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс высказался о том, как другие команды отреагировали на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Играх-2022. 

15-летняя спортсменка заняла первое место в короткой программе Олимпиады в Пекине, набрав 82,16 балла. Сегодня, 17 февраля, она представит произвольную программу.

«Я могу подтвердить, что была встреча между президентом Бахом и американской командой. Мы также провели переговоры с Олимпийским комитетом Японии. Раскрывать детали этого общения я не буду, пусть они останутся внутри. Больше не хотелось бы никаких спекуляций на эту тему.

Встреча с американцами? Я точно не знаю, я уточню, но я думаю, что это была инициатива президента МОК. Потому что только общаясь можно понять друг друга. Всегда лучше разговаривать. И МОК придерживается этих принципов», — рассказал Адамс.

14 февраля 15-летняя Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) была допущена до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Апелляции, которые подали МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о снятии временной дисквалификации, CAS не удовлетворил.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс вчера, 16 февраля, сообщил, что до завершения полного расследования дела Валиевой (проба «Б» еще не вскрыта), ее результаты на Олимпиаде будут являться предварительными, а награждение в случае завоевания медалей фигуристкой проводиться не будет.

Из-за рассмотрения дела Валиевой уже было отменено награждение по итогам командного турнира по фигурному катанию, в котором сборная России одержала победу.

Фигурное катание
Камила Валиева
Томас Бах
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