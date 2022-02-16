Борис Ротенберг высказался о ситуации с Камилой Валиевой на Олимпиаде

Российский предприниматель, президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Камила — умничка. Неземная девчонка, она мне очень нравится. Представляете, как ей тяжело. Ей 15 лет, и на ее плечи столько свалилось... Она справилась с давлением и выполнила сложные элементы. Дай Бог, чтобы у нее все получилось. Желаю ей только самого хорошего. Смотришь на нее, и душа радуется! Мы все за нее. Характер у Камилы, конечно, сильный. Молодец!

И Трусова тоже упертая девочка. Саша борется за то, чтобы доказать, что она самая лучшая. У нее очень интересный характер. Сделать то, что не делают другие. Три с половиной крутит и крутит. Молодец!

Да и все наши девочки — молодцы. Будем переживать и болеть за наших!»- сказал Ротенберг «СЭ».

После короткой программы на Олимпийских играх-2022 Валиева лидирует, Анна Щербакова занимает второе место, Александра Трусова — четвертое.

Произвольную программу фигуристки покажут в четверг.