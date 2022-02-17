Олимпиада-2022, фигурное катание: смотреть прямую трансляцию произвольной программы Валиевой, Щербаковой и Трусовой

Валиева, Щербакова и Трусова представляют произвольнне программы на Олимпиаде

В четверг, 17 февраля, завершатся личные соревнования по фигурному катанию в женском одиночном катании в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.

Начало прокатов — 13.00 по московскому времени.

В составе сборной России выступают Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Все россиянки выйдут на лед в заключительной, четвертой разминке.

Первой из россиянок выступит Александра Трусова — в 16.25 по московскому времени.

Затем произвольную программу представит Анна Щербакова — в 16.41.

Камила Валиева будет выступать последней — в 16.49.

После короткой программы лидирует действующая чемпионка России и Европы Камила Валиева (82,16), в тройке также Щербакова (80,20) и японка Каори Сакамото (79,84), а Трусова идет четвертой (74,60).

Прямая трансляция произвольной программы женщин — на канале «Россия 1» и сервисе «Смотрим».

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