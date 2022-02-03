Никита Кацалапов стал капитаном сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде

Никита Кацалапов стал капитаном сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине (Китай), сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Кацалапов выступит в танцах в паре с Викторией Синициной.

«Я очень рад быть капитаном нашей команды. Я уверен, что каждый из нас будет выкладываться по полной. Всем нам удачи», — приводит пресс-служба ФФККР слова Кацалапова.

Командный турнир в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине стартует завтра, 5 февраля. Завтра будут представлены короткие программы в мужском одиночном катании, в соревнованиях пар и в танцах на льду. Сегодня в ФФККР объявили состав сборной России в этих дисциплинах.