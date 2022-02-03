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Сегодня, 16:50

Никита Кацалапов стал капитаном сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Никита Кацалапов стал капитаном сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине (Китай), сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Кацалапов выступит в танцах в паре с Викторией Синициной.

«Я очень рад быть капитаном нашей команды. Я уверен, что каждый из нас будет выкладываться по полной. Всем нам удачи», — приводит пресс-служба ФФККР слова Кацалапова.

Командный турнир в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине стартует завтра, 5 февраля. Завтра будут представлены короткие программы в мужском одиночном катании, в соревнованиях пар и в танцах на льду. Сегодня в ФФККР объявили состав сборной России в этих дисциплинах.

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Источник: https://fsrussia.ru/news/5979-sostav-figuristov-na-komandnyj-turnir-kotoryj-startuet-4-fevralya.html
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Никита Кацалапов
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