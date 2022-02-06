«Наворачиваются слезы». Навка эмоционально отреагировала на прокаты Валиевой и Кондратюка в командном турнире

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

«Сегодня крутой день. Камила и Марк вывели нас на первое место, откатали безукоризненно, без единой помарки. Наворачиваются слезы, когда смотришь и радуешься за наших ребят. Уверена ли я в победе на командном турнире? Я не люблю об этом говорить. Пусть ребята делают свое дело, и все будет так, как должно быть», — сказала Навка «СЭ».

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась короткая программа женщин и произвольная у мужчин в командном турнире.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место, набрав 181,65 балла. Таким образом, он принес команде 9 очков. Всего у России 45 баллов, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.

Следующим по расписанию состоится произвольная программа в парном катании, которая пройдет 7 февраля и начнется в 4:15 мск.