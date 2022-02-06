Американский фигурист Чен объяснил свое отсутствие в произвольной программе командного турнира

Американский фигурист Нэйтан Чен прокомментировал корреспонденту «СЭ» свое отсутствие в произвольной программе командного турнира.

В короткой Чен выиграл, набрав 10 очков для сборной США, однако произвольную катал Винсент Чжоу, который проиграл Марку Кондратюку.

— Нэйтан, почему мы вас не видели сегодня в команднике?

— (Смеется.) Это не мое решение. Все нормально, у нас хорошая команда, — сказал Чен и прошел мимо по микст-зоне после тренировки.

После двух из трех дней командного турнира сборная ОКР ведет у американцев по очкам 45:42.