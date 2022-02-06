Чен — о неучастии в произвольной программе командного турнира: «Это не мое решение»
Американский фигурист Чен объяснил свое отсутствие в произвольной программе командного турнира
Американский фигурист Нэйтан Чен прокомментировал корреспонденту «СЭ» свое отсутствие в произвольной программе командного турнира.
В короткой Чен выиграл, набрав 10 очков для сборной США, однако произвольную катал Винсент Чжоу, который проиграл Марку Кондратюку.
— Нэйтан, почему мы вас не видели сегодня в команднике?
— (Смеется.) Это не мое решение. Все нормально, у нас хорошая команда, — сказал Чен и прошел мимо по микст-зоне после тренировки.
После двух из трех дней командного турнира сборная ОКР ведет у американцев по очкам 45:42.
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