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Сегодня, 13:34

Чен — о неучастии в произвольной программе командного турнира: «Это не мое решение»

Американский фигурист Чен объяснил свое отсутствие в произвольной программе командного турнира
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Нэйтан Чен.
Фото AFP

Американский фигурист Нэйтан Чен прокомментировал корреспонденту «СЭ» свое отсутствие в произвольной программе командного турнира.

В короткой Чен выиграл, набрав 10 очков для сборной США, однако произвольную катал Винсент Чжоу, который проиграл Марку Кондратюку.

— Нэйтан, почему мы вас не видели сегодня в команднике?

— (Смеется.) Это не мое решение. Все нормально, у нас хорошая команда, — сказал Чен и прошел мимо по микст-зоне после тренировки.

После двух из трех дней командного турнира сборная ОКР ведет у американцев по очкам 45:42.

Фигурное катание
Олимпиада
Натан Чен
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