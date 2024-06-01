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Сегодня, 19:38

Аванесян пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Элина Аванесян.
Фото AFP

Российская теннисистка Элина Аванесян в трех сетах обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 6:3, 3:6, 7:6 (10:6).

Спортсменки провели на корте 2 часа 55 минут. При этом матч во время третьего сета прерывался из-за дождя и был возобновлен только спустя 4,5 часа.

В третьей партии россиянка вела со счетом 5:2, а затем проиграла 4 гейма подряд. Однако ей удалось перевести игру на тай-брейк, который завершился в ее пользу.

Всего за матч Аванесян 2 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету ее соперницы 3 эйса, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертом круге россиянка сыграет против победительницы встречи Бьянка Андрееску (Канада) — Ясмин Паолини (Италия, 12).

В субботу, 31 мая, Аванесян в паре с Камилой Осорио из Колумбии победили француженек Эстель Касино и Кароль Монне в первом круге парного «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Аванесян (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 3:6, 6:3, 7:6 (10:6)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/7/
Теннис
Ролан Гаррос
Элина Аванесян
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