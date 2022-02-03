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Сегодня, 03:53

Щербакова впервые откатала короткую программу на Олимпийском льду

Сергей Федоров
Корреспондент

Чемпионка мира Анна Щербакова провела вторую официальную тренировку перед Олимпиадой в Пекине на тренировочном катке. Россиянка впервые показала короткую программу на Олимпийском льду.

Камила Валиева. Фигурное катание в Пекине-2022: расписание командного турнира

Фигуристка исполнила без падений тройной флип, тройной риттбергер и тройной лутц.

По ходу разминки Щербакова исполнила четверной лутц.

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Анна Щербакова
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