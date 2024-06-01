Тарасова посетила церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова присутствовала на прощании с актрисой Анастасией Заворотнюк. 30 мая стало известно, что она умерла от продолжительной болезни.

«Милая, хорошая, талантливая! Прости нас», — сказала Тарасова об актрисе.

Татьяна Навка и Илья Авербух посетили церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией.