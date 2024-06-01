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Сегодня, 13:00

Тарасова посетила церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

Виктория Кравченко
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова присутствовала на прощании с актрисой Анастасией Заворотнюк. 30 мая стало известно, что она умерла от продолжительной болезни.

«Милая, хорошая, талантливая! Прости нас», — сказала Тарасова об актрисе.

Татьяна Навка и Илья Авербух посетили церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией.

Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.
Татьяна Тарасова
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