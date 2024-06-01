Остановившие финал Лиги чемпионов фанаты выбежали на поле в майках с надписью «Mellstroy»
Финал ЛЧ прервали из-за болельщиков в майках с надписью «Mellstroy»
Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» был прерван на 1-й минуте из-за выбежавших на поле фанатов.
Сначала на поле появился болельщик в темной футболке, который в центральном круге сделал селфи с полузащитником мадридской команды Джудом Беллингемом.
Пока работники стадиона пытались поймать его, выбежали еще два фаната в белых футболках. На всех троих были майки с надписью «Mellstroy».
Это никнейм белорусского стримера, который обещал около 30 миллионов рублей тому, кто появится на поле с его логотипом во время финала Лиги чемпионов.
Второй фанат, выбежавший на поле в начале матча между «Реалом» и «Боруссией».
Фото AFP
Матч проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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