Остановившие финал Лиги чемпионов фанаты выбежали на поле в майках с надписью «Mellstroy»

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» был прерван на 1-й минуте из-за выбежавших на поле фанатов.

Сначала на поле появился болельщик в темной футболке, который в центральном круге сделал селфи с полузащитником мадридской команды Джудом Беллингемом.

Пока работники стадиона пытались поймать его, выбежали еще два фаната в белых футболках. На всех троих были майки с надписью «Mellstroy».

Это никнейм белорусского стримера, который обещал около 30 миллионов рублей тому, кто появится на поле с его логотипом во время финала Лиги чемпионов.

Второй фанат, выбежавший на поле в начале матча между «Реалом» и «Боруссией». Фото AFP

Матч проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.