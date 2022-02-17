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Сегодня, 17:14

В «Самбо-70» назвали феноменальным выступление российских фигуристок на Олимпиаде

В «Самбо-70» оценил выступление российских фигуристок на Олимпиаде
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Хочется всех поздравить! Я благодарен девочкам за мужество, которое они проявили. Нас всех разбаловали в последнее время. Аня Щербакова объехала все дворы со мной на юго-западе. Очень умная, культурная и воспитанная девочка. Она была чемпионкой мира и заслуженно стала олимпийской чемпионкой. Благодарен Этери Георгиевне и ее тренерскому штабу. Это феноменальный успех!» — сказал Лайшев «СЭ».

Анна Щербакова получила за произвольную программу 175,75 балла. По сумме двух выступлений она набрала 255,95 балла и завоевала золотую медаль.

Серебро выиграла Александра Трусова. В произвольной программе фигуристка получила 177,13 балла. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла.

Камила Валиева за прокат получила 141,93 балла, заняв пятое место. По сумме двух выступлений она набрала 224,09 балла и стала четвертой.

Олимпиада: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля
Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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