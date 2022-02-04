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Сегодня, 14:15

Кацалапов обратился к болельщикам после короткой программы командного турнира на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский фигурист Никита Кацалапов обратился к болельщикам после выступления в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Это только начало. Работаем дальше. Спасибо всем, кто пишет сейчас добрые слова поддержки», — написал у себя в Instagram Кацалапов.

Публикация от Никита Кацалапов (@nikita_katsalapov)

Сегодня Кацалапов в паре с Викторией Синициной занял второе место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар, набрав 85,05 балла. Первой стала американская пара Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, набравшая 86,56 балла.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля. Кацалапов является капитаном российской команды.

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Никита Кацалапов
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