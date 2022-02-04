Фигуристка Щербакова показала, как проходит утро у спортсменов в олимпийской деревне в Пекине

Анна Щербакова рассказала, чем спортсмены занимаются каждое утро в Пекине

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова в своем Instagram рассказала о деталях проживания в олимпийской деревне.

Девушка сообщила, что все спортсмены везде носят специальную маску и ежедневно сдают ПЦР-тесты.

«Здесь все очень хорошо организовано, и оно занимает минимальное количество времени.

После ежедневного ПЦР-тестирования буквально пара шагов — и мы уже пришли в круглосуточную столовую. Как и я говорила, все самое важное находится очень близко. Обрабатываем руки обязательно, берем перчатки и идем накладывать еду. Точнее, нам ее накладывают.

Дальше мы проходим за столики, каждый столик с перегородкой, поэтому каждый человек сидит в таком защищенном уголочке, где есть санитайзеры, салфетки.

На часах 6:30 — мы уже в автобусе, который доставит нас на ледовую арену. Спасибо, что смотрели, следите за Олимпиадой, болейте и переживайте за наших спортсменов, нам очень важна ваша поддержка», — сказала Щербакова.

Олимпийские игры стартуют сегодня, 4 февраля. Открытие начнется в 15.00 (мск). Соревнования продлятся до 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей.

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