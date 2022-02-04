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Сегодня, 09:14

Кацалапов: «Мы будем катать произвольный танец в командном турнире Олимпиады»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал, что вместе с Викторией Синициной будут выступать в произвольном танце в командном турнире на Олимпиаде-2022.

«Мы будем катать произвольный танец», — заявил Кацалапов.

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире.

Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Произвольный танец в командном турнире пройдет 7 февраля и начнется в 5:30 мск.

Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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