Кацалапов: «Мы будем катать произвольный танец в командном турнире Олимпиады»

Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал, что вместе с Викторией Синициной будут выступать в произвольном танце в командном турнире на Олимпиаде-2022.

«Мы будем катать произвольный танец», — заявил Кацалапов.

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире.

Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Произвольный танец в командном турнире пройдет 7 февраля и начнется в 5:30 мск.