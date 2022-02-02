Итальянская фигуристка высказалась о четверных прыжках россиянок

16-летняя участница Олимпиады от Италии Лара Наки Гутманн рассказала «СЭ», как относится к разрешению четверных прыжков в короткой программе.

— Российские фигуристки не раз выступали за разрешение четверных в короткой программе. Вы с ними согласны?

— На самом деле... А почему нет? Я всегда смотрю на россиянок, они так хороши, мне очень нравятся их прыжки. Я тоже хочу улучшаться, может быть, когда-нибудь я сделаю тройной аксель. Пробовала его несколько лет назад, но после травмы лодыжки прекратила. Хочу его сделать.

— У вас есть фавориты среди россиянок?

— С точки зрения прыжков мне больше всех нравится Трусова — прыжки, но если брать артистические навыки — Валиева.

19-летняя Гутманн выступит а командном турнире, ее личный рекорд — 179,59 балла.