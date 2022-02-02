Алиса Лью отправится на Олимпиаду в Пекин 4 февраля

Американская фигуристка Алиса Лью вылетит в Пекин для участия в Олимпиаде 4 февраля, сообщает News.in-24.

Вместе с 16-летней спортсменкой на Игры отправится ее тренер Виктор Пфайфер, который начал работу с ней в ноябре прошлого года.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Соревнования в женском одиночном катании пройдут с 6 по 7 февраля. 6 февраля фигуристки выступят с короткими программами, 7 февраля спортсменки представят произвольные программы.