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Сегодня, 06:45

Алиса Лью отправится на Олимпиаду в Пекин 4 февраля

Иван Торопцев
Корреспондент

Американская фигуристка Алиса Лью вылетит в Пекин для участия в Олимпиаде 4 февраля, сообщает News.in-24.

Вместе с 16-летней спортсменкой на Игры отправится ее тренер Виктор Пфайфер, который начал работу с ней в ноябре прошлого года.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Соревнования в женском одиночном катании пройдут с 6 по 7 февраля. 6 февраля фигуристки выступят с короткими программами, 7 февраля спортсменки представят произвольные программы.

Источник: https://news.in-24.com/sports/news/307110.html
Фигурное катание
Олимпиада
Алиса Лью
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