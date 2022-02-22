Ирина Слуцкая: «Томас Бах сидел бы у себя на родине и молчал. Дядя, иди своим путем»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением о критике президента МОК Томаса Баха в адрес тренера российских фигуристов Этери Тутберидзе.

«Слушайте, Томас Бах сидел бы у себя на родине и молчал. Можно я так грубо скажу? Когда топили, когда Камилу Валиеву линчевали все эти несколько дней, Томас Бах сидел на попе ровно и молчал. А тут ему что-то не понравилось, что он увидел через объектив камеры. Дядя, иди... своим путем», — сказала Слуцкая в видео на YouTube-канале «Редакция».

Слуцкая также высказалась по поводу мнения о том, что Тутберидзе является жестким специалистом. По словам экс-фигуристки, ее тренер тоже была жесткой и при этом кричала на спортсменку.

«Тутберидзе — жесткий тренер? А у нас есть мягкие тренеры, у которых есть олимпийские чемпионы? Мой тренер Жанна Громова была жесткой. Кричала на меня. А как по-другому? И чехлами дрались. Знаете, как резиновый чехол больно бил? Ничего страшного — жива, здорова и с двумя олимпийскими медалями. А как по-другому-то?» — добавила Слуцкая.

На Олимпиаде-2022 Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, в котором также принимали участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. 17 февраля 15-летняя фигуристка заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка — Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза у японки Каори Сакамото.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине прошли с 4 по 20 февраля. Сборная России заняла девятое место в общем медальном зачете. Команда завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград на Олимпиаде.

Ирина Слуцкая становилась серебряной призеркой Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити. На ее счету также бронза в Турине-2006.