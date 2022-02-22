Испанская фигуристка сдала положительный допинг-тест на Играх в Пекине

Испанская фигуристка Лаура Баркеро сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине, сообщает сайт Международного агентства тестирования (ITA).

В пробе спортсменки обнаружено запрещенное вещество метаболит клостебола. Допинг-проба была взята в соревновательный период, 18 февраля.

Спортсменка была проинформирована о случившемся. Она имеет право запросить анализ пробы Б.

На Играх в Пекине 20-летняя Баркеро выступала в соревновании пар вместе с Марко Дзандроном, дуэт занял 11-е место.