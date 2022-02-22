«Большое спасибо за твою поддержку». Трусова обратилась к Чену
Трусова поблагодарила американского фигуриста Натана Чена за поддержку на Олимпиаде
Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram обратилась к американцу Натану Чену. Девушка поблагодарила его за слова поддержки во время Олимпиады.
«Большое спасибо за твою поддержку!» — написала Трусова.
Сторис Александры Трусовой.
Фото Instagram
17-летняя Трусова заняла второе место на Олимпиаде в Пекине, уступив Анне Щербаковой. Чен в мужском одиночном катании завоевал золото Игр.
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