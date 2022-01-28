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Сегодня, 21:55

Волосожар поделилась мнением об условиях, в которых пройдут Олимпийские игры в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поделилась мнением о ситуации с коронавирусом во время Олимпиады в Пекине.

«Я вспоминаю, как мы готовились, в те доковидные времена (представляете, было же такое), и думаю о том, каково ребятам готовиться сейчас. Потому что наши Игры и их — это просто две разные вселенные, мы соревновались в другом мире. Без масок, перчаток и антисептика...

Даже сложно представить себе Игры, на которых вы не можете ни с кем общаться, здороваться за руки, тем более обниматься. Олимпиада же еще всегда была огромным праздником для спортсменов, очень эмоциональным. А теперь... Даже интересно, почувствуют ли ребята всю эту вау-атмосферу.

Все, конечно, держим пальцы крестиком, чтобы никаких больше положительных тестов не было ни у кого. Чтобы у ребят была возможность наконец выступить на Олимпиаде, к которой они так долго и особенно тяжело идут. При таком раскладе, как сейчас, даже выступление на Олимпиаде — уже огромное достижение для спортсменов, потому что столько приходится преодолеть просто на пути к ней.

Видно по чемпионату Европы и чемпионату России, что команда у нас огромная, сильная, ребята очень достойные. Поэтому молимся всем богам, чтобы больше никаких плохих новостей из «пузыря» в Красноярске не прилетало", — написала Волосожар в Instagram.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнутся соревнования фигуристов в командном турнире.

Фигурное катание
Олимпиада
Татьяна Волосожар
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