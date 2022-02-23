Группа Тутберидзе поздравила Трусову и Щербакову с медалями Олимпиады в Пекине
Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Александру Трусова и Анну Щербакову с медалями Олимпийских игр.
«Поздравляем Анну Щербакову и Александру Трусову с золотой и серебряной медалью на Зимних Олимпийских играх в Пекине», — говорится вы посте.
По итогам личного турнира одиночниц Щербакова выиграла золотую медаль. Трусова заняла второе место. Она также стала первой фигуристкой в истории, прыгнувшей пять четверных прыжков на официальных соревнованиях.
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