Группа Тутберидзе поздравила Трусову и Щербакову с медалями Олимпиады в Пекине

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Александру Трусова и Анну Щербакову с медалями Олимпийских игр.

«Поздравляем Анну Щербакову и Александру Трусову с золотой и серебряной медалью на Зимних Олимпийских играх в Пекине», — говорится вы посте.

По итогам личного турнира одиночниц Щербакова выиграла золотую медаль. Трусова заняла второе место. Она также стала первой фигуристкой в истории, прыгнувшей пять четверных прыжков на официальных соревнованиях.