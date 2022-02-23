Композитор Junkie XL оценил выступление Трусовой в образе Чудо-женщины
Композитор Том Холкенборг, известный как Junkie XL, оценил показательный номер российской фигуристки Александры Трусовой в образе Чудо-женщины на Олимпиаде в Пекине.
Холкенборг написал главную музыкальную тему этого персонажа для фильма «Лига справедливости».
«Вау! Чудо-женщина на льду! Видели, как Александра Трусова катает тему Чудо-женщины на Олимпиаде? Отличное выступление, достойное мощи женщин Темискиры. Круто видеть «Лигу справедливости Зака Снайдера» на олимпийской сцене», — написал Холкенборг в Twitter.
Ранее исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот поблагодарила Трусову за ее выступление.
На Олимпиаде в Пекине 17-летняя россиянка завоевала серебряную медаль. Она стала первой в истории фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков на соревнованиях.