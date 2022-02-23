Композитор Junkie XL оценил выступление Трусовой в образе Чудо-женщины

Композитор Том Холкенборг, известный как Junkie XL, оценил показательный номер российской фигуристки Александры Трусовой в образе Чудо-женщины на Олимпиаде в Пекине.

Холкенборг написал главную музыкальную тему этого персонажа для фильма «Лига справедливости».

«Вау! Чудо-женщина на льду! Видели, как Александра Трусова катает тему Чудо-женщины на Олимпиаде? Отличное выступление, достойное мощи женщин Темискиры. Круто видеть «Лигу справедливости Зака Снайдера» на олимпийской сцене», — написал Холкенборг в Twitter.

Wow!! Wonder Woman on Ice!! Anyone else catch Alexandra Trusova skating to the WW theme at the Olympics? Great performance, worthy of the mighty women of Themyscira. Cool to see #ZSJL on the Olympic stage! pic.twitter.com/etPhNnYim5 — Tom Holkenborg (@Junkie_XL) February 22, 2022

Ранее исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот поблагодарила Трусову за ее выступление.

На Олимпиаде в Пекине 17-летняя россиянка завоевала серебряную медаль. Она стала первой в истории фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков на соревнованиях.