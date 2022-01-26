Глава ФФККР рассказал о мерах против распространения коронавируса на олимпийских сборах

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о случаях коронавируса среди российских фигуристов на олимпийских сборах в Красноярске.

«В Красноярске приняты все возможные меры для того, чтобы никакого распространения заболевания не было. Все прибывающие на сборы в Красноярск —

и спортсмены, и тренеры — сразу проводят тест, до результатов они изолированы, и только после получения отрицательного результата они начинают тренироваться. Это максимум, что можно сделать. Мы очень надеемся, что никакого распространения не будет», — сказал Горшков «Газете.Ru».

Коронавирусной инфекцией заболели фигурист Егор Базин, а также тренеры Денис Самохин и Егор Челошкин. Кроме того, сообщалось о положительных тестах у бобслеистов Алексея Пушкарева и Василия Кондратенко.