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Сегодня, 17:08

Глава ФФККР рассказал о мерах против распространения коронавируса на олимпийских сборах

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о случаях коронавируса среди российских фигуристов на олимпийских сборах в Красноярске.

«В Красноярске приняты все возможные меры для того, чтобы никакого распространения заболевания не было. Все прибывающие на сборы в Красноярск —
и спортсмены, и тренеры — сразу проводят тест, до результатов они изолированы, и только после получения отрицательного результата они начинают тренироваться. Это максимум, что можно сделать. Мы очень надеемся, что никакого распространения не будет», — сказал Горшков «Газете.Ru».

Коронавирусной инфекцией заболели фигурист Егор Базин, а также тренеры Денис Самохин и Егор Челошкин. Кроме того, сообщалось о положительных тестах у бобслеистов Алексея Пушкарева и Василия Кондратенко.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/01/26/17197669.shtml
Олимпиада
Коронавирус
Александр Горшков (фигурное катание)
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