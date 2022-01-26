Авербух обратился к Коляде, который пропустит Олимпиаду из-за ковида

Хореограф и постановщик Илья Авербух опубликовал пост в Instagram, посвященный фигуристу Михаилу Коляде. Он пропустит Олимпиаду в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

«Спортивная жизнь — это череда бесконечных взлетов и падений. Михаил, представляю, как ты мечтал поехать на эту Олимпиаду и показать максимум того, что ты можешь. Но, к сожалению, сложилось так, как сложилось... Ты очень талантливый человек! Я желаю тебе лишь одного: не оглядываясь, продолжать идти вперед! Тебя ждет еще много вызовов и побед, а я всегда тебя поддержу.

Как и все болельщики, я благодарен тебе за радость тех побед, которые ты уже нам подарил, а впереди чемпионат мира! Программа «Белый ворон», которую мы сделали вместе в память о Нурееве, уже точно будет в золотой коллекции мужского одиночного фигурного катания", — написал Авербух.

Вместо Коляды на Олимпиаду поедет Евгений Семененко. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.