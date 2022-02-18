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Сегодня, 17:03

Галлямов поделился впечатлениями от проката в короткой программе у пар на Олимпиаде в Пекине

Сергей Федоров
Корреспондент
Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Reuters

Российский фигурист Александр Галлямов поделился впечатлениями от выступления в короткой программе в парном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Командник помог нам, почувствовали лед. Это был важный опыт перед заходом на личное первенство.

Нам вполне нормально выступать вечером. Хорошо, что был перерыв между тренировкой и соревнованием. С ногой у меня все в порядке, за 10 дней вылечил. Прокатом довольны, все удалось», — сказал Галлямов.

Сегодня, 18 февраля, Галлямов в паре с Анастасией Мишиной набрали 82,76 балла в короткой программе и заняли третье место.

Завтра, 19 февраля, пары представят произвольные программы. Начало запланировано на 14.00 (мск).

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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