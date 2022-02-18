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Сегодня, 17:01

Тарасова о выступлении спортивных пар: «Есть шанс на золото»

Тарасова оценила выступление российских пар в короткой программе на Олимпиаде
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Reuters

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала итоги выступления спортивных пар в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Хорошие результаты. Китайцы — молодцы, но разница в сотых балла. В произвольной программе есть шанс на золото», — сказала Тарасова «СЭ».

После короткой программы лидирует пара из Китая — Вэньцзинь Суй и Цун Хань (84,41). Вторыми идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов (84,25). Замыкают тройку лидеров Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76).

Произвольные программы пары представят 19 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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