Тарасова о выступлении спортивных пар: «Есть шанс на золото»

Тарасова оценила выступление российских пар в короткой программе на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала итоги выступления спортивных пар в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Хорошие результаты. Китайцы — молодцы, но разница в сотых балла. В произвольной программе есть шанс на золото», — сказала Тарасова «СЭ».

После короткой программы лидирует пара из Китая — Вэньцзинь Суй и Цун Хань (84,41). Вторыми идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов (84,25). Замыкают тройку лидеров Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76).

Произвольные программы пары представят 19 февраля.