Фигуристка Камила Валиева рассказала, что надеется на встречу с Путиным после Олимпиады

Российская фигуристка Камила Валиева на онлайн-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила о желании пообщаться с ним после Олимпийских игр в Пекине.

«Это мой первый сезон во взрослом фигурном катании, и сразу олимпийский. На пути к достижению спортивных вершин рядом с любыми спортсменами всегда были наставники, спасибо, что они вкладывают в нас свой талант, силы, вдохновение. Хочу поблагодарить всех медиков, работающих с нами, они помогают нам восстанавливаться после травм. Мы очень надеемся на встречу с вами после Олимпиады, если вы найдете время в своем напряженном графике», — цитирует Валиеву ТАСС.