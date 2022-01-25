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Сегодня, 14:53

Фигуристка Камила Валиева рассказала, что надеется на встречу с Путиным после Олимпиады

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Камила Валиева на онлайн-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила о желании пообщаться с ним после Олимпийских игр в Пекине.

«Это мой первый сезон во взрослом фигурном катании, и сразу олимпийский. На пути к достижению спортивных вершин рядом с любыми спортсменами всегда были наставники, спасибо, что они вкладывают в нас свой талант, силы, вдохновение. Хочу поблагодарить всех медиков, работающих с нами, они помогают нам восстанавливаться после травм. Мы очень надеемся на встречу с вами после Олимпиады, если вы найдете время в своем напряженном графике», — цитирует Валиеву ТАСС.

В этом сезоне Валиева выиграла чемпионаты Европы и России, а также два этапа «Гран-при». Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13519157
Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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