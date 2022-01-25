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Сегодня, 14:55

В Федерации фигурного катания России назвали причину замены Коляды в составе сборной на Олимпиаду

Федерация фигурного катания России: Коляда заменен в составе на Олимпиаду из-за коронавируса
Иван Шитик
Корреспондент
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Федерация фигурного катания России опубликовала сообщение о причине замены Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе олимпийской сборной России по фигурному катанию. Корректива в заявке была сделана перед утверждением полного состава национальной команды в ОКР.

Как сообщает ФФККР, несколько дней назад Коляда почувствовал себя неважно. Все это время фигурист не тренировался и не катался вместе с своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск спортсмен стал ПЦР-тест, результат которого положительный.

Олимпиада
Коронавирус
Евгений Семененко
Михаил Коляда
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