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Сегодня, 14:40

Алексей Мишин высказался о замене Коляды на Семененко в составе на Олимпиаду

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский тренер Алексей Мишин прокомментировал «СЭ» замену в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекин. Вместо его ученика Михаила Коляды на Игры в основной заявке поедет Евгений Семененко.

«Прерогатива и право объявления состава олимпийской сборной принадлежит Федерации и Олимпийскому комитету России. Это все, что я могу сказать», — сказал Мишин «СЭ».

25 января Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав команды на Олимпийские игры. В состав мужской сборной России на Игры в Пекине попали чемпион Европы Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

20 января сообщалось, что в состав команды вошли Кондратюк, Мозалев и Коляда. Евгений Семененко и Петр Гуменник значились запасными.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Семененко
Михаил Коляда
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