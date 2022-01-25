Алексей Мишин высказался о замене Коляды на Семененко в составе на Олимпиаду

Российский тренер Алексей Мишин прокомментировал «СЭ» замену в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекин. Вместо его ученика Михаила Коляды на Игры в основной заявке поедет Евгений Семененко.

«Прерогатива и право объявления состава олимпийской сборной принадлежит Федерации и Олимпийскому комитету России. Это все, что я могу сказать», — сказал Мишин «СЭ».

25 января Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав команды на Олимпийские игры. В состав мужской сборной России на Игры в Пекине попали чемпион Европы Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

20 января сообщалось, что в состав команды вошли Кондратюк, Мозалев и Коляда. Евгений Семененко и Петр Гуменник значились запасными.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.