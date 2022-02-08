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Сегодня, 08:39

Двукратный олимпийский чемпион Ханю не попал в сильнейшую разминку по итогам короткой программы на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю не попал в сильнейшую разминку перед произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

По итогам короткой программы 27-летний спортсмен набрал 95,15 балла и занял восьмое промежуточное место. Он выйдет на лед в предпоследней разминке.

После короткой программы с мировым рекордом лидирует американец Натан Чен (113,97). Второе место занимает Юма Кагияма из Японии (108,12). Замыкает тройку лидеров его соотечественник Шома Уно (105,90).

Произвольные программы фигуристы представят 10 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Юдзуру Ханю
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