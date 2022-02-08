Двукратный олимпийский чемпион Ханю не попал в сильнейшую разминку по итогам короткой программы на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю не попал в сильнейшую разминку перед произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

По итогам короткой программы 27-летний спортсмен набрал 95,15 балла и занял восьмое промежуточное место. Он выйдет на лед в предпоследней разминке.

После короткой программы с мировым рекордом лидирует американец Натан Чен (113,97). Второе место занимает Юма Кагияма из Японии (108,12). Замыкает тройку лидеров его соотечественник Шома Уно (105,90).

Произвольные программы фигуристы представят 10 февраля.