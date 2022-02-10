Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:27

Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию, Семененко — 8-й, Кондратюк — 15-й

Екатерина Савостина
Корреспондент
Натан Чен.
Фото Reuters

Американский фигурист Натан Чен выиграл золото Олимпийских игр в Пекине.

В произвольной программе он чисто исполнил пять четверных прыжков и получил за прокат 218,63 балла. По сумме выступлений фигурист набрал 332,60 балла.

Второе место занял Юма Кагияма (310,05). Замкнул тройку его соотечественник Шома Уно (293,00).

Лучшим из российских одиночников стал Евгений Семененко, который успешно приземлил два четверных прыжка в произвольной и получил 178,37 балла. По сумме выступлений у него в активе 274,13 балла и 8-е место.

Марк Кондратюк допустил ошибки в выступлении и занял 15-е место (248.82). Андрей Мозалев дважды упал в произвольной и по сумме баллов оказался на 19-й позиции (233.33).

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Произвольная программа

1. Нэтан Чен (США) — 218,63 (332,60)

2. Юма Кагияма (Япония) — 201,93 (310,05)

3. Шома Уно (Япония) — 187,10 (293,00)

4. Юдзуру Ханю (Япония) — 188,06 (283,21)

5. Ча Чун Хван (Корея) — 182,87 (282,38)

6. Джейсон Браун (США) — 184,00 (281,24)

7. Даниэль Грассль (Италия) — 187,43 (278,07)

8. Евгений Семененко (Россия) — 178,37 (274,13)

9. Цзинь Боян (Китай) — 179,45 (270,43)

10. Морис Квителашвили (Грузия) — 170,64 (268,62)

11. Киган Мессинг (Канада) — 172,37 (265,61)

12. Кевин Аймо (Франция) — 161,80 (254,80)

13. Денис Васильев (Латвия) — 167,41 (252,71)

14. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 163,41 (250,15)

15. Марк Кондратюк (Россия) — 162,71 (248,82)

16. Маттео Риццо (Италия) — 158,90 (247,53)

17. Брендан Керри (Австралия) — 160,01 (244,80)

18. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 155,04 (239,19)

19. Андрей Мозалев (Россия) — 156,28 (233,33)

20. Константин Милюков (Белоруссия) — 143,73 (222,22)

21. Александр Майоров (Швеция) — 142,24 (220,78)

22. Донован Каррильо (Мексика) — 138,44 (218,13)

23. Лукаш Бричги (Швейцария) — 136,42 (212,58)

24. Иван Шмуратко (Украина) — 127,65 (205,76)

Фигурное катание
Олимпиада
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
Нэтан Чен
1
3
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Страшный день Камилы Валиевой: все, что известно о допинговом скандале с лучшей фигуристкой России
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: американец Чен стал чемпионом в фигурке, Семененко — восьмой. Онлайн-трансляция 10 февраля
Степанова обратилась норвежскому автору статьи про российских лыжников
Сборная США обогнала Россию по числу золотых медалей на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022, фигурное катание: итог произвольной программы мужчин в личном турнире
Семененко считает, что справился с прокатами на Олимпиаде в Пекине
Российский сноубордист Донских выступит в 1/8 финала борд-кросса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, фигурное катание: итог произвольной программы мужчин в личном турнире

Чен прыгнул пять четверных в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости