Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию, Семененко — 8-й, Кондратюк — 15-й

Американский фигурист Натан Чен выиграл золото Олимпийских игр в Пекине.

В произвольной программе он чисто исполнил пять четверных прыжков и получил за прокат 218,63 балла. По сумме выступлений фигурист набрал 332,60 балла.

Второе место занял Юма Кагияма (310,05). Замкнул тройку его соотечественник Шома Уно (293,00).

Лучшим из российских одиночников стал Евгений Семененко, который успешно приземлил два четверных прыжка в произвольной и получил 178,37 балла. По сумме выступлений у него в активе 274,13 балла и 8-е место.

Марк Кондратюк допустил ошибки в выступлении и занял 15-е место (248.82). Андрей Мозалев дважды упал в произвольной и по сумме баллов оказался на 19-й позиции (233.33).

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Произвольная программа

1. Нэтан Чен (США) — 218,63 (332,60)

2. Юма Кагияма (Япония) — 201,93 (310,05)

3. Шома Уно (Япония) — 187,10 (293,00)

4. Юдзуру Ханю (Япония) — 188,06 (283,21)

5. Ча Чун Хван (Корея) — 182,87 (282,38)

6. Джейсон Браун (США) — 184,00 (281,24)

7. Даниэль Грассль (Италия) — 187,43 (278,07)

8. Евгений Семененко (Россия) — 178,37 (274,13)

9. Цзинь Боян (Китай) — 179,45 (270,43)

10. Морис Квителашвили (Грузия) — 170,64 (268,62)

11. Киган Мессинг (Канада) — 172,37 (265,61)

12. Кевин Аймо (Франция) — 161,80 (254,80)

13. Денис Васильев (Латвия) — 167,41 (252,71)

14. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 163,41 (250,15)

15. Марк Кондратюк (Россия) — 162,71 (248,82)

16. Маттео Риццо (Италия) — 158,90 (247,53)

17. Брендан Керри (Австралия) — 160,01 (244,80)

18. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 155,04 (239,19)

19. Андрей Мозалев (Россия) — 156,28 (233,33)

20. Константин Милюков (Белоруссия) — 143,73 (222,22)

21. Александр Майоров (Швеция) — 142,24 (220,78)

22. Донован Каррильо (Мексика) — 138,44 (218,13)

23. Лукаш Бричги (Швейцария) — 136,42 (212,58)

24. Иван Шмуратко (Украина) — 127,65 (205,76)