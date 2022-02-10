Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольной программы мужчин в личном турнире

В Пекине проходит произвольная программа в личном турнире на Олимпиаде

В четверг, 9 февраля, в Пекине продолжается личный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.

Мужчины представят свои произвольные программы. Начало — в 4:30 по московскому времени. Трансляция — на ТК «Россия 1».

Победитель турнира определяется по сумме баллов за обе программы. За сборную России выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. После короткой программы лидирует американец Натан Чен.

1. Андрей Мозалев (Россия) — 156. 28 (233.33)

2. Константин Милюков (Беларусь) 143.73 (222.22)

3. Николай Майоров (Швеция) — 142.24 (220.78)

4. Донован Каррилльо (Мексика) — 138.44 (218.13)

5. Лукас Бричги (Швейцария) — 136.42 (212.58)

6. Иван Шмуратко (Украина) — 127.65 (205.76)

2-я разминка

7. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

8. Брендан Керри (Австралия)

9. Денис Васильев (Латвия)

10. Марк Кондратюк (Россия) — 5.56

11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

12. Маттео Риццо (Италия)

3-я разминка

13. Даниэль Грассль (Италия)

14. Цзинь Боян (Китай)

15. Кевин Аймо (Франция)

16. Киган Мессинг (Канада)

17. Юдзуру Ханю (Япония)

18. Евгений Семененко (Россия) — 7.22

4-я разминка

19. Джейсон Браун (США)

20. Морис Квителашвили (Грузия)

21. Чха Джун Хван (Южная Корея)

22. Шома Уно (Япония)

23. Юма Кагияма (Япония)

24. Нэтан Чен (США)

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