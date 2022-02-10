Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольной программы мужчин в личном турнире
Мужчины представят свои произвольные программы. Начало — в 4:30 по московскому времени. Трансляция — на ТК «Россия 1».
Победитель турнира определяется по сумме баллов за обе программы. За сборную России выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. После короткой программы лидирует американец Натан Чен.
1. Андрей Мозалев (Россия) — 156. 28 (233.33)
2. Константин Милюков (Беларусь) 143.73 (222.22)
3. Николай Майоров (Швеция) — 142.24 (220.78)
4. Донован Каррилльо (Мексика) — 138.44 (218.13)
5. Лукас Бричги (Швейцария) — 136.42 (212.58)
6. Иван Шмуратко (Украина) — 127.65 (205.76)
2-я разминка
7. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
8. Брендан Керри (Австралия)
9. Денис Васильев (Латвия)
10. Марк Кондратюк (Россия) — 5.56
11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
12. Маттео Риццо (Италия)
3-я разминка
13. Даниэль Грассль (Италия)
14. Цзинь Боян (Китай)
15. Кевин Аймо (Франция)
16. Киган Мессинг (Канада)
17. Юдзуру Ханю (Япония)
18. Евгений Семененко (Россия) — 7.22
4-я разминка
19. Джейсон Браун (США)
20. Морис Квителашвили (Грузия)
21. Чха Джун Хван (Южная Корея)
22. Шома Уно (Япония)
23. Юма Кагияма (Япония)
24. Нэтан Чен (США)
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине