Бутырская: «Ждем российского подиума в Пекине»

Бутырская заявила, что ждет медалей от российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская прокомментировала состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине.

Состав олимпийской сборной России по фигурному катанию был объявлен 20 января. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

«Можно смело сказать, что спортивный принцип полностью соблюден, — сказала «Известиям» Бутырская. — Мозалев был выше Семененко на чемпионате России и Европы. Да, в прошлом сезоне Евгений показывал отличные результаты, но сейчас Андрей в лучших кондициях. По составу девушек еще меньше вопросов. Ждем российского подиума в Пекине.

При этом Бутырская выразила уважение и Елизавете Туктамышевой.

«Лиза — пример для всех наших юниорок, — продолжила прославленная фигуристка. — В 25 лет она продолжает осваивать новые элементы, совершенствуется во всем. Она не мимолетное видение в фигурном катании, а фигуристка с большой буквы. Кто держится так долго и показывает высокие результаты — большие молодцы. Да, с Олимпиадой не сложилось, но какой яркий был ЧМ-2021 в ее исполнении!».