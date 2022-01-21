Корейская фигуристка назвала поразительными учениц Тутберидзе

17-летняя фигуристка из Южной Кореи Ён Ю в интервью «СЭ» рассказала о своей форме и прокомментировала выступление россиянок на прошедшем чемпионате Европы. Сама кореянка, которая считается одной из главных соперниц сборной России на предстоящей Олимпиаде, в короткой программе чемпионата Четырех континентов набрала лишь 67,86 балла из-за «бабочки» на тройном акселе.

— Вы известны в России как потенциальная соперница наших, которая приземляет триксель и четверные. Будете ли вы делать квады на Олимпиаде?

— Я продолжаю катать со своим тройным акселем, но четверные не такие стабильные, поэтому не вставляю их в программу на соревнованиях. Делаю все возможное, чтобы их приземлить, но это реально сложно. Почему? Честно, не знаю. Оставлю это без комментариев.

Произвольная? Будет круто, если я сделаю два тройных акселя послезавтра, но лучше я откатаю идеальную произвольную. Моя цель сейчас — сделать чистую программу.

— Здесь был чемпионат Европы на прошлой неделе. Что скажете о россиянках, занявших весь пьедестал? Как с ними соревноваться?

— Думаю, они поразительны — из-за своего умения делать так много четверных и тройных акселей. Но иногда... (здесь Ён Ю перебила переводившая представительница федерации и что-то активно стала объяснять) Я просто хочу быть собой, делать то, что я умею, просто показывать моему народу, моим болельщикам, чем я наслаждаюсь в фигурном катании.