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Сегодня, 09:25

Российский фигурист объяснил с помощью еврейского анекдота, как обеспечить участие Туктамышевой в Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов в интервью «СЭ» призвал заявить Елизавету Туктамышеву на командный турнир Олимпиады.

— Кого бы вы поставили в командник у женщин?

— Я бы ставил Туктамышеву и Щербакову соответственно на короткую и произвольную. Валиева и Трусова в личном турнире медали и так заберут. Пары все хороши, не знаю, тасуйте или нет. Танцы для меня вещь субъективная, и мы не можем сравнить. Французов не было, американцы выступали дома. А мужиков надо везти человек пять и на месте решать.

— А как мы Туктамышеву-то включим? Это надо замену делать, травму имитировать по идее как-то.

— Но привезти-то мы ее можем? Анекдот. Бабушка Изи поспорила с Изей: если он не съест ее 25 пельменей, моет посуду. Изя согласился и, доедая 24-й пельмень, увидел, что 25-го в тарелке нет. Вывод: внимательно читайте контракты! Всегда можно найти лазейку, и надеюсь, что наши официальные лица смогут это сделать. А если вдруг, не дай бог, ПЦР-тест дурацкий окажется положительным, то мы обязаны иметь право на замену тем более.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В состав сборной России в женском одиночном катании вошли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, запасными на Игры заявлены Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Полное интервью с Александром Смирновым можно прочитать здесь.

Фигурное катание
Олимпиада
Елизавета Туктамышева
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