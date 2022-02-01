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Сегодня, 12:23

Тарасова поддержала петицию Ягудина о возвращении российской символики на Олимпиаде

Татьяна Тарасова отреагировала на созданную Алексеем Ягудиным петицию с призывом вернуть России национальный флаг на Олимпиаде
Микеле Антонов
Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о создании Алексеем Ягудиным петиции с призывом вернуть России национальный флаг и гимн на Олимпийских играх.

«Да, конечно, я поддерживаю петицию Алексея Ягудина. Думаю, из-за этого ничего не вернут. Только наши победы и время помогут вернуть российскую символику на официальных турнирах», — сказала Тарасова «СЭ».

Петицию подписали на данный момент более 22 тысяч человек.

Из-за санкций на фоне антидопингового скандала российские спортсмены будут выступать на зимних Играх в Пекине под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпиада пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Алексей Ягудин
Татьяна Тарасова
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