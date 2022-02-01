Тарасова поддержала петицию Ягудина о возвращении российской символики на Олимпиаде
Татьяна Тарасова отреагировала на созданную Алексеем Ягудиным петицию с призывом вернуть России национальный флаг на Олимпиаде
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о создании Алексеем Ягудиным петиции с призывом вернуть России национальный флаг и гимн на Олимпийских играх.
«Да, конечно, я поддерживаю петицию Алексея Ягудина. Думаю, из-за этого ничего не вернут. Только наши победы и время помогут вернуть российскую символику на официальных турнирах», — сказала Тарасова «СЭ».
Петицию подписали на данный момент более 22 тысяч человек.
Из-за санкций на фоне антидопингового скандала российские спортсмены будут выступать на зимних Играх в Пекине под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР).
Олимпиада пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
Новости