Тарасова поддержала петицию Ягудина о возвращении российской символики на Олимпиаде

Татьяна Тарасова отреагировала на созданную Алексеем Ягудиным петицию с призывом вернуть России национальный флаг на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о создании Алексеем Ягудиным петиции с призывом вернуть России национальный флаг и гимн на Олимпийских играх.

«Да, конечно, я поддерживаю петицию Алексея Ягудина. Думаю, из-за этого ничего не вернут. Только наши победы и время помогут вернуть российскую символику на официальных турнирах», — сказала Тарасова «СЭ».

Петицию подписали на данный момент более 22 тысяч человек.

Из-за санкций на фоне антидопингового скандала российские спортсмены будут выступать на зимних Играх в Пекине под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпиада пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.