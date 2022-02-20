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20 февраля, 23:15

Медведева: «Надеюсь, следующая Олимпиада принесет нам море позитива и десятки золотых медалей!»

Медведева поделилась впечатлениями после завершения Олимпиады в Пекине
Екатерина Савостина
Корреспондент

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева подвела итоги Олимпиады в Пекине и поздравила российских спортсменов, завоевавших медали на Играх.

«Олимпиада подошла к концу. Очень много эмоций. Хочу поздравить всех россиян, завоевавших медали. Ребята, вы крутые! Надеюсь, следующая Олимпиада принесет нам море позитива и десятки золотых медалей!

Я хочу поблагодарить Первый канал, который позволил мне поработать комментатором и репортером на Играх. Также слова благодарности Олимпийскому комитету России и Станиславу Позднякову, доверившему мне статус посла команды ОКР. Мы осуществили немало работ по медиа-поддержке сборной.

Также хочу отметить великолепную организацию со стороны Китая. Очень жаль, что не удалось погулять по Пекину, и мы в основном проводили время в отеле или на аренах, надеюсь, приехать в Китай в будущем и насладиться этой волшебной страной», — написала Медведева в Instagram.

Сборная России завоевала 32 медали на Играх в Пекине (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых), став второй по количеству наград и девятой в медальном зачете.

Фигурное катание
Олимпиада
Евгения Медведева
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