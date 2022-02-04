Авербух назвал блестящим выступление Мишиной и Галлямова в командном турнире

Прославленный фигурист, продюсер и телекомментатор Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на второе место российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе в парном катании в командном турнире.

«Во-первых, соперники откатали очень хорошо. Китайцы выступили блестяще. Мишина и Галлямов тоже выступили блестяще. Пару разделили 19 сотых балла. Китайцы имеют за плечами большой опыт, плюс, если я правильно помню, они двукратные чемпионы мира. У Мишиной с Галлямовым же было расхождение в параллельном вращении. Так или иначе, пока все идет в нормальном режиме. Впереди еще женский турнир, который может существенно изменить ситуацию. Американка не показывает чего-то выдающегося. А у нас точно есть возможность отыграть баллы. Борьба будет очень серьезной», — сказал Авербух «СЭ».

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место (82.64). Первое место у китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна (82,83), замкнули тройку лучших Алекса Нерима и Брендон Фрейзер из США (75,00).