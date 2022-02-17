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Сегодня, 19:11

Анна Сидорова: «Не хватает слов, чтобы выразить всю боль, наверное, половины страны»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывшая керлингистка сборной России Анна Сидорова подвела итоги соревнования фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

«Не хватает слов, чтобы выразить всю боль, наверное, половины страны, всех тех, кто болел за Камилу Валиеву. Огромное желание обнять ее, хотя прекрасно понимаю, что пережить такое горе быстро не получится. Держись, наша девочка. Лично я не смогла сдержать слез и плакала с тобой.

Сначала слезы радости за невероятную Александру Трусову и ее 5 четверных, потом благодаря сумасшедшему прокату Анны Щербаковой — наши звездочки! Спасибо вам за медали!

Но, к сожалению, мое сердце еще долго будет болеть. Так не должно было быть и все это знают», — написала Сидорова в Instagram.

 

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла личный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. За два проката спортсменка получила 255,95 балла.

На втором месте расположилась россиянка Александра Трусова, набравшая 251,73 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева стала четвертой, имея 224,09 балла.

 
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Олимпиада
Александра Трусова
Анна Сидорова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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