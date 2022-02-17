Боня эмоционально высказалась о выступлении Валиевой на Олимпиаде

Телеведущая Виктория Боня в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Нужно иметь такое мужество! Я видела ее слезы и переживания. Вся страна поддерживает Валиеву. И это испытание, которое сделает Камилу сильнее. Мы все видели ее старания. Это все сила! Ей несмотря ни на что, нужно бороться и идти, потому что она сильная спортсменка. Вся страна снимает шляпу и аплодирует стоя! Мы прекрасно понимаем, что это политические игры. Камила, мы все с тобой! Очень дорожим и любим тебя», — сказала Боня «СЭ».

15-летняя Валиева набрала в общей сложности 224,09 балла в турнире одиночниц Игр-2022 в Пекине (Китай) и заняла четвертое место.

Ранее, 17 февраля, олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, второе место досталось Александре Трусовой, а третьей стала Каори Сакамото из Японии. Камила Валиева по итогу заняла четвертое место.