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Сегодня, 19:10

Боня эмоционально высказалась о выступлении Валиевой на Олимпиаде

Боня эмоционально отреагировала на выступление Камилы Валиевой на Олимпиаде
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Телеведущая Виктория Боня в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Нужно иметь такое мужество! Я видела ее слезы и переживания. Вся страна поддерживает Валиеву. И это испытание, которое сделает Камилу сильнее. Мы все видели ее старания. Это все сила! Ей несмотря ни на что, нужно бороться и идти, потому что она сильная спортсменка. Вся страна снимает шляпу и аплодирует стоя! Мы прекрасно понимаем, что это политические игры. Камила, мы все с тобой! Очень дорожим и любим тебя», — сказала Боня «СЭ».
15-летняя Валиева набрала в общей сложности 224,09 балла в турнире одиночниц Игр-2022 в Пекине (Китай) и заняла четвертое место.
Ранее, 17 февраля, олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, второе место досталось Александре Трусовой, а третьей стала Каори Сакамото из Японии. Камила Валиева по итогу заняла четвертое место.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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