Жулин высказался о составе сборной России по фигурному катанию на зимние Игры в Пекине

Тренер чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин высказался по поводу мужского состава сборной России по фигурному катанию, объявленного сегодня.

«Считаю, что такой выбор у одиночников абсолютно правильный. Семененко дали шанс, и на чемпионате Европы Мозалев обыграл его второй раз после чемпионата России. Федерация поступила очень честно и справедливо. Состав абсолютно правильный и ожидаемый», — цитирует Жулина ТАСС.

Состав олимпийской сборной России по фигурному катанию был объявлен сегодня, 20 января. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В состав мужской команды попали Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, в число запасных попали Евгений Семененко и Петр Гуменник.