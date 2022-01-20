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Сегодня, 12:33

Жулин — о составе сборной России на Олимпиаду в Пекине: «Абсолютно правильно и ожидаемо»

Жулин высказался о составе сборной России по фигурному катанию на зимние Игры в Пекине
Виктория Кравченко
Александр Жулин.
Фото Ольга Бенар

Тренер чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин высказался по поводу мужского состава сборной России по фигурному катанию, объявленного сегодня.

«Считаю, что такой выбор у одиночников абсолютно правильный. Семененко дали шанс, и на чемпионате Европы Мозалев обыграл его второй раз после чемпионата России. Федерация поступила очень честно и справедливо. Состав абсолютно правильный и ожидаемый», — цитирует Жулина ТАСС.

Состав олимпийской сборной России по фигурному катанию был объявлен сегодня, 20 января. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В состав мужской команды попали Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, в число запасных попали Евгений Семененко и Петр Гуменник.

Источник: https://tass.ru/sport/13476993
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александр Жулин
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