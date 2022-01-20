Авербух оценил состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022

Хореограф и постановщик Илья Авербух высказался о составе олимпийской сборной России по фигурному катанию.

«Верное решение приняла федерация, — приводит слова Авербуха News.ru. — Семененко дважды проиграл Андрею Мозалеву. Сначала на чемпионате России, потом на чемпионате Европы. Поэтому федерация выбрала Мозалева. Что касается женских соревнований, то там тоже все решил спортивный принцип. Третья была Щербакова на чемпионате России, которая затем блестяще выступила на чемпионате Европы Таллине и заняла второе место. Поэтому по Анне вопросов тоже никаких не может быть. Все абсолютно справедливо».

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.