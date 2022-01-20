Бутырская: «Мозалев заслужил поездку на Олимпиаду больше, чем Семененко»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Состав сборной совершенно верный, на мой взгляд: у Семененко был шанс попробовать отобраться на Олимпиаду, но он его не использовал. Так что здесь спортивный принцип соблюден, спортсменов посылают на Игры в соответствии с занятыми местами в важнейших стартах сезона. Мозалев, судя по результатам ЧР и ЧЕ, заслуживал поездку больше, чем Семененко.



У девочек тоже все предсказуемо: после чемпионата Европы никто и не стал бы говорить о замене Щербаковой. Может быть, в этой ситуации надо было поступить так же, как с ребятами, — послать на ЧЕ Аню и Лизу, там бы была борьба между ними за место в сборной. Но уже изначально так не сделали, поэтому тут вопросов быть не должно. Аня в произвольной программе доказала, что достойна Олимпиады. После такого проката ни один человек не может ткнуть ей и сказать, что она занимает не свое место», — приводит Sport24 слова Бутырской.

Состав олимпийской сборной России по фигурному катанию был объявлен сегодня, 20 января. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В состав мужской команды попали Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, в число запасных — Евгений Семененко и Петр Гуменник.