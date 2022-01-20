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Сегодня, 12:25

Бутырская: «Мозалев заслужил поездку на Олимпиаду больше, чем Семененко»

Бутырская считает, что Мозалев справедливо попал в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Состав сборной совершенно верный, на мой взгляд: у Семененко был шанс попробовать отобраться на Олимпиаду, но он его не использовал. Так что здесь спортивный принцип соблюден, спортсменов посылают на Игры в соответствии с занятыми местами в важнейших стартах сезона. Мозалев, судя по результатам ЧР и ЧЕ, заслуживал поездку больше, чем Семененко.

У девочек тоже все предсказуемо: после чемпионата Европы никто и не стал бы говорить о замене Щербаковой. Может быть, в этой ситуации надо было поступить так же, как с ребятами, — послать на ЧЕ Аню и Лизу, там бы была борьба между ними за место в сборной. Но уже изначально так не сделали, поэтому тут вопросов быть не должно. Аня в произвольной программе доказала, что достойна Олимпиады. После такого проката ни один человек не может ткнуть ей и сказать, что она занимает не свое место», — приводит Sport24 слова Бутырской.

Состав олимпийской сборной России по фигурному катанию был объявлен сегодня, 20 января. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В состав мужской команды попали Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, в число запасных — Евгений Семененко и Петр Гуменник.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-01-20-butyrskaya-mozalev-zasluzhival-poyezdku-na-olimpiadu-bolshe-semenenko-zdes-sportivnyy-printsip-soblyuden
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Мария Бутырская
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