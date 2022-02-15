Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. В бобслее появилась самая неоднозначная олимпийская чемпионка

Канадско-американская бобслеистка Кейли Хамфрис — первая в истории спортсменка, выигрывавшая Олимпиаду за две разные страны. Постсоветские чемпионы не считаются.

Первые в истории Игр соревнования в новой дисциплине бобслея — женском монобобе — принесли прогнозируемый, но вместе с тем удивительный результат. Удивительный он не в том, что лучший пилот последних 12 лет Кейли Хамфрис снова легко опередила всех соперниц, а в том, что чемпионка Ванкувера-2010 и Сочи-2014 в составе сборной Канады на этот раз завоевала титул под флагом США. Это уникальный случай чемпионства за две разные страны, если не брать во внимание спортсменов, оказавшихся в независимых государствах после распада СССР и Югославии. При этом американский паспорт Хамфрис с огромным трудом получила всего за два месяца до Пекина-2022, а история с ее скандальным уходом из сборной Канады до сих пор будоражит умы бывших соотечественников.

Гендерное равенство

В России многим кажется, что США и Канада — это близнецы-братья и переход из сборной одной из этих стран в другую — это как сменить команду из Москвы на команду из Московской области. Но на самом деле многие американцы и канадцы, как и большинство представителей соседних стран по всему миру, считают друг друга чуть ли не антагонистами. И когда брутальная и звездная девушка со стальным характером объявила о переходе под звездно-полосатый флаг, в Канаде на нее обрушился настоящий поток помоев как на предательницу. И первое, что припомнили 36-летней спортсменке, — символический красный кленовый лист, выбитый на ее теле, практически целиком покрытом татуировками. Впрочем, это был всего лишь один эпизод спортивной драмы вокруг Кейли Хамфрис.

А началась эта история в 2014-м, когда Кейли после двух олимпийских побед и двух титулов на чемпионатах мира подряд откровенно заскучала и решила... перейти в мужской бобслей. По этому поводу Международная федерация даже проводила отдельное заседание, постановив — если женщина хочет войти в состав мужского экипажа, то это гендерное равенство, а не опасная для здоровья спортсменки ситуация. И Хамфрис вместе с американкой Эланой Мейерс, набрав мужчин-разгоняющих, заявились на соревнования четверок. Целью было выступление в мужских стартах на Олимпиаде-2018. Однако быстро выяснилось, что великие пилотессы конкуренции на новом уровне не выдерживают. Их разгоняющие вскоре скисли и начали проситься обратно в чисто мужские экипажи. Эксперимент провалился.

Однако в ходе подготовки к переходу в мужской бобслей Кейли подружилась с человеком, круто изменившим ее жизнь. Бывший американский бобслеист Трэвис Армбрустер помогал Хамфрис готовить бобы-четверки, и между мужчиной и женщиной пробежала искра. Вскоре Кейли переехала к своему бойфренду в Калифорнию, чем сильно напрягла нового тренера сборной Канады Тодда Хейса. Этот специалист возглавил сборную Канады в 2017 году, а в прошлом работал с национальной командой США. Хейс отличался непростым характером и авторитарными методами руководства. Ну а Кейли, которая считала себя суперзвезой, ситуации, в которых тренер орет на нее, словно на старшеклассницу, не нравились категорически.

Последняя капля

Конфликт разразился накануне Олимпиады в Пхенчхане, когда Хамфрис поставила перед национальной федерацией вопрос ребром — или она, или Хейс. Напуганные скандалом функционеры тогда придумали компромисс — с Кейли на Играх-2018 работал другой личный тренер. Но закончилось все это очень плохо — на корейском треке Хамфрис проиграла не только своей извечной сопернице Мейерс из сборной США, но и сенсационной чемпионке Мариаме Яманке — пилоту из Германии. При этом Хейс заработал для Канады первое с 1964 года золото в мужском турнире — экипаж Джастина Криппса поделил первое место с немецкой двойкой Франческо Фридриха. И это достижение стало для Тодда серьезным козырем в дальнейший пикировке со строптивой звездой женского бобслея.

После Пхенчхана Хамфрис накатала на тренера 12-страничную жалобу, в которой рассказала о грубости и унижениях со стороны специалиста. По словам спортсменки, на фоне постоянного психологического давления и переживаний у нее даже нарушился менструальный цикл. Но и в этой ситуации федерация бобслея Канады умудрилась снять с себя ответственность, наняв для проверки претензий детективное агентство. Расследование заняло почти год — все это время Кейли не появлялась в расположении сборной. В ходе разбирательств всплыли истории с конфликтами, которые Хейс провоцировал со спортсменами во время работы в сборной США. Однако канадские следователи никакого криминала в действиях специалиста не нашли. В их заключении говорилось, что между Хамфрис и тренером имеется только межличностный конфликт.

Для Кейли «предвзятое расследование» стало последней каплей, и она обратилась в суд. Только уже не с иском к тренеру-грубияну, а с требованием разрешить ей переход в сборную США — в страну, где она живет и гражданином которой является ее новый муж Трэвис Армбрустер. Свадьба Хамфрис состоялась как раз в разгар всех разборок с Хейсом. Это был второй брак бобслеистки. Ее первый муж Дэн Хамфрис, с которым они развелись в 2014 году, тоже менял сборные, перейдя из британской команды в американскую. Возможно, именно его опыт подсказал Кейли выход из конфликтной ситуации с тренером. Отпускать такую успешную спортсменку из Канады в стан конкурентов, конечно, никто не хотел. Но суд встал на сторону женщины, и канадская федерация бобслея сдалась.

Трехлетнее эмбарго

Осенью 2019 года Кейли получила право выступать за сборную США, в составе которой быстро вернула себе лидирующие позиции в женском бобслее. При этом американского паспорта у нее не было — только вид на жительство. Правила МОК в этом отношении строже, чем регламенты международных федераций. Без гражданства выступать за страну на Олимпиаде нельзя. Но бюрократические процедуры в США практически не оставляли надежд успеть до Пекина. Согласно американским миграционным правилам, подавать заявление на гражданство в случае брака с гражданином США можно только после трех лет совместной жизни. А Хамфрис и Армбрустер поженились только в сентябре 2019-го.

В России подобные проблемы кажутся дикими, но власти США никак не желали обходить правила даже ради олимпийского титула. И тогда адвокаты придумали хитрый маневр. Армбрустер нашел работу в зарубежном офисе американской медицинской компании и таким образом вышел из-под действия «трехлетнего эмбарго» на гражданство для супруга. Для жен и мужей граждан США, работающих за границей, подобных ограничений нет, и Кейли все же подала заявку на американский паспорт. Его вручили бобслеистке только в декабре прошлого года. Еще немного, и Хамфрис не успела бы оформить олимпийскую путевку. В итоге — она первая в истории олимпийская чемпионка в составе двух сборных. А в команде Канады, наверное, кусают локти. Их представительница Кристина де Брюин стала в Пекине в монобобах только третьей.