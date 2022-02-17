Крутые виражи-2. Новая сборная Ямайки по бобслею покоряет Игры в Пекине

На этот раз в составе экипажа — бывший британский военный.

История ямайского бобслея началась с конца 1980-х годов прошлого века. Тогда американцы Джордж Фитч и Уильям Махони увидели на Ямайке гонки мини-каров. Им пришла идея, что у местных получится перенести любовь к этой забаве на более серьезный, опасный и зимний бобслей. Однако привыкшие к теплу ямайские атлеты (в основном спринтеры) ужаснулись идее приезжих американцев и наотрез отказались осваивать с нуля экзотический для их страны вид спорта. Но Фитч и Махони от своей идеи не отказались и сделали судьбоносный шаг — обратились к ямайской армии. Так в новую команду удалось набрать трех человек. А после этого в бобслейную сборную все же начали приходить и легкоатлеты.

Любимцы Хэмилтона

В конце 1987 года новоиспеченная сборная начала проводить ускоренный курс по спуску в желобе. Сначала тренировки проводились на родной Ямайке, а затем переместились на санно-бобслейные трассы в США и Австрии. И у американских энтузиастов все получилось — сборная Ямайки заслужила одобрение Международной федерации бобслея и скелетона (ФИБТ) и прошла квалификацию на Олимпийские игры 1988 года в Калгари. Где появление представителей тропического острова шокировало представителей северных стран.

В двойках ямайцы Дадли Стоукс и Майкл Уайт сумели показать после четырех заездов 30-е время из 40 сборных. А в третьем заезде в соревнованиях четверок экипаж перевернулся на одном из поворотов. Авария выглядела очень жесткой, но спортсмены выбрались из боба и под бурные аплодисменты пешком вместе с ним добрались до финиша. Художественную историю создания первой сборной Ямайки по бобслею вы можете посмотреть в фильме «Крутые виражи» (видео — на YouTube-канале МОК). Многократный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон даже называл его своим любимым!

Первые проблемы и красивое возвращение в Сочи

Игры в Калгари дали настоящий старт ямайскому бобслею. С этого момента экзотическая сборная стабильно приезжала на Олимпиады и другие бобслейные старты. На Играх 1994 года в Лиллехаммере ямайская четверка даже запрыгнула на 14-е место, оставив позади в том числе и российский экипаж Олега Сухорученко. Этот результат пока так и остался лучшим в истории ямайского бобслея.

На смене поколений начались проблемы. Участники первой сборной потихоньку уходили, результаты падали. В Солт-Лейк-Сити в 2002-м ямайцы смогли участвовать только в соревнованиях двоек, а в Турине и Ванкувере мы ямайцев уже не увидели. Казалось, что на этом красивая история бобслея на родине Боба Марли подошла к концу. Но с этим не согласился участник успешных для Ямайки Игр 1994 года Уинстон Уотт. Он продолжал работать и вместе с разгоняющим Марвином Диксоном смог квалифицироваться на Олимпиаду в Сочи.

Правда средств на поездку в далекую Россию у команды не было, пришлось прибегнуть к краудфандингу. Благодаря деньгам болельщиков и привлечению спонсоров, необходимую сумму удалось собрать. Уотту на сочинской Олимпиаде было уже 47 лет. В плане результатов ямайская двойка отличиться не смогла (29-е место, позади только не стартовавший сербский экипаж), но само участие вдохнуло жизнь в ямайский бобслей. Особенно был счастлив сам Уотт, который в интервью RT признавался в любви к российским болельщикам и сказал, что в Сочи его приняли как звезду.

Новый состав

На Играх в Пхенчхане впервые была представлена женская сборная Ямайки во главе с экс-американской бобслеисткой Жасмин Фенлэйтор-Викториан. А в Пекине Ямайка участвует сразу в трех дисциплинах — женский монобоб, мужчины-двойки и мужчины-четверки. Тренируются ямайские бобслеисты в основном в Канаде, но иногда проводят занятия с бобом и на родине.

Новое поколение ямайского бобслея все равно представляет из себя солянку. Почти вся сборная состоит из жителей Британии и США. Только 29-летний Нимрой Турготт живет на родной Ямайке. Также ямайский бобслей не теряет ассоциаций с армией. Лидер мужской сборной Шонвейн Стивенс — в прошлом стрелок Королевских ВВС Великобритании.

На этих Играх уже завершились соревнования среди монобобов и мужчин-двоек. В первой дисциплине Жасмин Фенлэйтор-Викториан заняла предпоследнее, 19-е место, опередив украинку Лидию Гунько, а в соревнованиях двоек экипажу Шонвейна Стивенса не удалось побороться с прямыми конкурентами из Бразилии и Тринидад и Тобаго — последнее, 30-е место. Впереди еще остались заезды четверок, в которых Ямайка не участвовала с 1998 года. Так что 19 февраля включайте бобслей и следите за выступлением нового поколения ямайских бобслеистов. Первый заезд стартует в 4.30 утра по московскому времени.