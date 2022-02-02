Надежда Сергеева планирует медаль в новой женской дисциплине на Олимпийских играх-2022.

На этой Олимпиаде женщины впервые будут соревноваться в монобобах — экзотической дисциплине, где одна спортсменка сначала разгоняет боб, а потом сама же его и пилотирует. И, пожалуй, впервые в истории нашего женского бобслея у нас есть шанс даже на олимпийскую медаль! Надежда Сергеева словно создана для этой дисциплины: она бывшая легкоатлетка, потом выступала в роли разгоняющей, пока не переквалифицировалась в пилота. То есть у россиянки есть и скорость, и опыт пилотирования машины — идеальное сочетание. На недавнем чемпионате Европы по монобобу Сергеева стала третьей. А в интервью «СЭ» поделилась первыми впечатлениями от олимпийского Пекина.

Все трассы к концу года обрастают льдом и меняются

— Дорога на Олимпиаду получилась долгой: сначала семь часов в самолете, потом еще часа три в автобусе.

— В самолете было все супер. Салон полупустой, получилось занять ряд из четырех сидений и нормально поспать. В автобусе потом стала тоже засыпать, но постаралась взбодриться. В среду у нас уже была тренировка рано утром. Соответственно, лучше было перетерпеть весь день, чтобы нормально по местному времени лечь спать.

— Олимпийская трасса вам уже знакома. Она как-то изменилась по сравнению с осенним Кубком мира?

— Все трассы к концу года обрастают льдом и чуть меняются. Так и с олимпийской, но никаких кардинальных перемен я не заметила. Трасса очень классная, интересная, необычная. Первые виражи очень высокие, а проходить их нужно прямо со старта на невысокой скорости — это сложно. Доехать-то эту трассу несложно, она неопасная. Но вот как проехать ее быстро? Сейчас все ищут оптимальные траектории, часто это можно понять только с опытом.

Надежда Сергеева. Фото Global Look Press

— Вы выступаете на Олимпиаде в двух дисциплинах — двойках и монобобе. На какую делаете основную ставку?

— Обе — основные, это же Олимпиада. Я рада, что выступлю в обоих видах, хотя бы потому, что это дополнительные заезды. У девчонок, например, которые отобрались только в двойке, будет очень большой перерыв без стартов.

— В начале сезона вы говорили, что монобобы вам гораздо ближе, чем двойка.

— Я и сейчас так думаю. В монобобах у меня шансов больше, хотя бы потому что у всех примерно одинаковая техника. А в двойках немки за счет техники уезжают очень сильно. Причем не только от нас, вообще от всех стран. В Германии свое производство бобов, они там что-то такое придумали, что просто на голову выше всех.

Лучше монобобы, чем женские четверки

— Монобобы на Олимпиаде дебютируют. Это круто?

— Конечно! Очень крутая идея международной федерации. В монобобах ведь соревнуются и совсем маленькие страны, которые даже в двойках не катаются. Тут гораздо меньше заморочек с техникой, все в одинаковых условиях. Есть, конечно, люди, которые говорят, что лучше бы включили женские четверки. Мол, тогда было бы гендерное равенство. Но я думаю, это было бы гораздо сложнее: в очень немногих странах есть четыре сильные девчонки, да и управлять таким экипажем тоже непросто...

— Скоро в монобобах начнут выигрывать девушки из Ямайки, которые бегают быстрее всех, а снега даже никогда не видели?

— Ну, то, что мы видим снег, в бобслее никак не помогает. Можно в любой стране, даже теплой, взять и кататься, была бы трасса. Пока прям совсем экзотических чемпионок не было, но есть, например, канадка, которая очень быстро бежит. В принципе тут действительно на перспективу нужно брать девочек из легкой атлетики и готовить. Важно, чтобы помимо скорости была еще и масса, сила — монобоб весит 170 кг, еще растолкать надо.

— Ваша команда бобслеистов потеряла уже несколько человек из-за положительных тестов.

— Это все очень похоже на лотерею. От тебя ничего не зависит, ты либо выиграешь — либо нет. Мне кажется, тут остается только смириться. Мы же тесты сдаем каждый день, если каждый раз нервничать по поводу результата, можно и до старта не дожить.

— Не согласны с мнением, что лучше бы Олимпиаду перенесли на год, чем проводить в такой сложной ситуации, когда многие спортсмены теряют свой шанс только из-за тестов на ковид?

— Сложный вопрос. Лично я бы не хотела, чтобы Олимпиаду перенесли. Сейчас получилось хорошо подготовиться, а что будет через год — кто знает?