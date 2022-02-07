Немка Херманн выиграла женскую индивидуальную гонку, лучшая из россиянок Резцова — только девятая.

Олимпийские игры-2022. Биатлон

Женщины. Индивидуальная гонка

1. Дениза Херманн (Германия) — 44.12,7 (1)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 9,4 (1)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 15,3 (2)...

9. Кристина Резцова (Россия) — 1.13,1 (2)

23. Светлана Миронова (Россия) — 3.46,6 (3)

77. Евгения Буртасова (Россия) — 9.07,6 (6)

78. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 9.29,4 (10)

Дениза Херманн из Германии стала олимпийской чемпионкой в женской индивидуальной гонке. Серебро выиграла француженка Анаис Шевалье-Буше, бронзу — норвежка Марта Ройселанд. Лучшая из россиянок Кристина Резцова — на девятом месте.

Немка Дениза Херманн — максимально неожиданная олимпийская чемпионка в индивидуалке, какую только можно было себе представить. Спортсменка, которая всего пять лет назад занялась биатлоном, побеждает в дисциплине, где стрельба критически важна. Да еще и в сложнейших погодных условиях, при ветре и морозе. Причем не то чтобы Херманн стала за эти годы выдающимся снайпером. Но сумела выдать свою лучшую гонку в самый нужный момент. Один промах плюс привычная скорость бывшей лыжницы — и вот золото в кармане.

Кстати, нашу Анфису Резцову — единственную в истории олимпийскую чемпионку в лыжах и в биатлоне — Херманн не догонит. В лыжах в ее активе есть только бронза Сочи-2014 в командном спринте. Но из действующих спортсменок немка, конечно, уникальна. Таких успешных переходов в биатлон давно не было.

Резцова в одном промахе от медали

Наша же Кристина Резцова в очередной раз доказала, что в команде она настоящий лидер. Хотя вообще для взрывной Кристины индивидуалка, где требуются терпение и размеренность, совсем неподходящая дистанция. Но когда ты на Олимпиаде, выбирать дисциплины странно — нужно бежать на максимум все, что есть.

Так что Кристина вплоть до третьего рубежа шла с «нулями» и реально претендовала на награды. Но на заключительной «стойке» случились два промаха, которые отбросили Резцову в конец второго десятка. Круто, что даже в такой ситуации Кристина — далеко не самая опытная и очень эмоциональная спортсменка — не поддалась азарту и спокойно работала дальше.

В итоге — «ноль» на четвертом рубеже и девятое место в итоге. От медалей Резцову отделил один лишний промах. В целом отличный результат в нелюбимой дисциплине, который дает надежду, что в более коротких гонках Кристина будет гораздо ближе.

У Буртасовой дебют не получился

С особыми чувствами все ждали, конечно, выступления чемпионки Европы в этой дисциплине Евгении Буртасовой. У нее получилась супердраматичная история отбора на эти Игры. Чтобы Женя в итоге смогла добраться до Пекина и заменить заболевшую Валерию Васнецову, ночами не спали десятки людей. Слишком сложной была история с экстренным оформлением документов на оружие, ковидного протокола Олимпиады, а параллельно переправкой Жени по маршруту Арбер — Москва — Пекин.

Буртасова села в прямом смысле слова на последний самолет на Олимпиаду. И все ради индивидуалки — далеко не факт, что тренеры дадут ей выступить в других гонках. Странно было бы этот шанс просто так отдать. К сожалению, справиться с волнением у Жени не получилось. Она промахнулась на первом же рубеже, второй прошла чисто, а на третьем случились проблемы с винтовкой.

Буртасовой пришлось вручную перезаряжать патрон, результат — еще две минуты штрафа. На этом, собственно, с мечтами даже о попадании в топ-20 можно было попрощаться. И три лишние минуты на заключительной стрельбе особо ничего не решали. Понятно, что экстренный приезд на Игры, вынужденная изоляция уже в Пекине, отсутствие достаточного времени на акклиматизацию — все это объективные обстоятельства. Но все равно очень жаль, что итог олимпийского дебюта Жени получился именно таким — 77-е место и больше девяти минут отставания...

Такого с Ульяной вообще давно не случалось. 78-е место сразу следом за Буртасовой говорит само за себя. Хотя по скорости Ульяна даже при таком раскладе — вторая в команде следом за Резцовой. Хороший повод для оптимизма перед спринтом.